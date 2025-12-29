Житель ЛНР пострадал при ударе дрона по автомобилю

Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) подверглось атаке ВСУ. При ударе дрона по гражданскому автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В момент удара БПЛА мужчина выезжал из Сватово. Он получил осколочные ранения и доставлен в больницу.

На прошлой неделе ВСУ пытались с помощью беспилотника атаковать здание Сватовского районного суда ЛНР. Дрон заметил судебный пристав и выстрелом сбил его. Обошлось без пострадавших.