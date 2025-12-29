Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли два человека

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа, в прошлом владевший тремя поясами чемпиона мира, попал в автомобильную аварию в Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей. 36-летний спортсмен получил «легкие травмы» и был доставлен в больницу.

Фото: Marco Bello / Reuters

Причины инцидента выясняются. По информации газеты Punch, внедорожник, в котором находился Энтони Джошуа, столкнулся с неподвижным грузовиком. В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в машине вместе с Джошуа.

В активе Энтони Джошуа 29 побед (26 нокаутом) и 4 поражения за профессиональную карьеру. Он в разные годы владел поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

19 декабря Энтони Джошуа впервые за 15 месяцев вышел на ринг и нокаутом победил ютубера Джейка Пола. Бой имел статус официального. По сообщениям ряда медиаресурсов, включая Sky Sports и The Telegraph, в 2026 году он должен был драться с другим знаменитым британским супертяжем Тайсоном Фьюри.

Арнольд Кабанов