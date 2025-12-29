Чекисты исчезают в полдень

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) объявил в розыск бывшего заместителя начальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника запаса Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 87 млн руб. от руководства банка «Кредитимпэкс». Такое решение было принято после того, как подсудимый не явился на повторный процесс. Защита утверждала, что экс-силовик, еще в 2024 году уехавший в Дубай на лечение, не может вернуться на родину по состоянию здоровья. Однако представленные адвокатом справки суд не убедили.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Фролов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Повторное разбирательство по делу 55-летнего Дмитрия Фролова и 62-летнего бывшего акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко должно было начаться 11 декабря. Однако в этот день, как и на следующее заседание 19 декабря, явился только второй подсудимый. После этого судья Антон Галкин оформил привод бывшего сотрудника ФСБ.

Вместе с тем, как утверждал адвокат Дмитрия Фролова Андрей Андрусенко, попытки известить его подзащитного по московскому адресу о заседании суда были изначально обречены на провал, так как тот еще с 2024 года находится на лечении в ОАЭ в связи с заболеванием сердца. Туда, по словам адвоката, его подзащитный уехал лечить подорванное пребыванием в СИЗО здоровье после того, как его приговор вступил в силу. А потому, как утверждал адвокат, повестки господину Фролову следовало направлять в Дубай по адресам, указанным в заявлении, направленном фигурантом в суд, а также в медицинских документах, которые имеются в деле.

«Продолжить лечение в ОАЭ врачи ему рекомендовали по меньшей мере до середины января 2026 года»,— сказал “Ъ” адвокат.

Однако суд счел, что господин Фролов уклоняется от явки на процесс. По решению председательствующего судьи Галкина фигуранту была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, и он был объявлен в розыск. Дело же в отношении господина Фролова выделили в отдельное производство и приостановили.

Господин Андрусенко заявил “Ъ”, что защита не согласна с принятым решением и будет его обжаловать во 2-м Западном окружном военном суде.

«Мой подзащитный не скрывался от суда, а переданные суду медицинские документы свидетельствуют о том, что он не смог участвовать в процессе по объективным обстоятельствам,— сказал “Ъ” адвокат.— Мы считаем, что дело должны были приостановить, но не в связи с розыском, а в связи с тяжелым заболеванием сердца».

Перед судом Дмитрию Фролову предстояло ответить за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, а Георгию Шкурко — за дачу взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Согласно фабуле обвинения, полковник Фролов по просьбе акционеров «Кредитимпэкса» крышевал банк, у которого ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами. Это могло привести к отзыву лицензии. С октября 2007 года по июль 2013-го банкиры ежемесячно платили офицеру по €100–150 тыс. за общее покровительство. А всего, по подсчетам СКР, он через Георгия Шкурко получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. руб. Лицензию у «Кредитимпэкса» ЦБ РФ отозвал лишь в мае 2014 года.

Изначально господин Шкурко на следствии признал вину, однако в суде передумал и заявил о своей невиновности. Когда он и Дмитрий Фролов предстали перед судом в первый раз в 2021 году, подсудимых было трое — среди них находился и бывший подчиненный господина Фролова из «банковского» управления службы экономической безопасности ФСБ полковник Андрей Васильев.

Именно у него правоохранителями был найден наибольший объем имущества, в том числе 87 земельных участков, четыре квартиры в Москве, шесть домов, $6 млн и проч.

Совместно с начальником ему также инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 637 млн руб. в отношении девелоперов Сергея Гляделкина и Сергея Ткача, у которых похитили доли в компании «Юрпромконсалтинг».

Однако в ходе процесса дело в этой части было прекращено вначале в отношении Васильева, а затем и в отношении Фролова — в связи с истечением срока давности.

В итоге МГВС 4 июня 2024 года осудил господина Фролова лишь за коррупцию на шесть лет колонии. Тогда суд переквалифицировал его действия со статьи «получение взяток» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впрочем, от наказания осужденный был освобожден по сроку давности. Тогда же суд снял арест с имущества фигуранта, включая виллу в Италии стоимостью €2,1 млн, на обращении которой в доход государства настаивало обвинение.

Сам фигурант заявлял, что зарубежная недвижимость принадлежала его отцу и что он указывал ее в служебной декларации.

Георгий Шкурко был приговорен к четырем годам и восьми месяцам колонии, которые уже отсидел. Его действия были также переквалифицированы — с дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 91 УК РФ).

Прокуратура, настаивавшая на реальных сроках, обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях. Судебный акт подвергся проверке во 2-м Западном окружном военном суде и Кассационном военном суде в Новосибирске. Последний вернул дело на повторное рассмотрение в апелляцию, которая 3 октября 2025 года и отменила приговор, направив дело на «второй круг» в МГВС.

Таким образом, теперь Георгия Шкурко будут судить одного, без чекистов. Еще один из них, бывший начальник 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилл Черкалин предпочел признать вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и дав показания на соучастников преступления. В апреле 2021 года он был осужден на семь лет колонии за взятку в размере $850 тыс. от руководства банка «Транспортный» и мошенничество на 637 млн руб. А до этого, в 2019 году, у Черкалина и его родных изъяли имущество стоимостью более 6 млрд руб. Он уже освободился условно-досрочно. Георгия Шкурко начнут судить заново 16 января 2026 года.

Мария Локотецкая