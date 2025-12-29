В Челябинске экс-замначальника отдела собственной безопасности ГУ МВД арестовали

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области Максиму Блинникову. Обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) пробудет в СИЗО до 25 февраля 2026 года. Об этом „Ъ-Южный Урал” сообщил источник в правоохранительных органах.

Бывшего полковника полиции задержали ранее 29 декабря. По версии следствия, в 2023-2025 годах замначальника отдела получил лично частями от предпринимателя 1,8 млн руб. Взамен он информировал бизнесмена о планируемых в отношении него обысках и консультировал по вопросам формирования позиции защиты.