В Челябинске задержали экс-замначальника отдела собственной безопасности ГУ МВД

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2025 годах полковник полиции получил лично частями от предпринимателя 1,8 млн руб. Взамен он информировал бизнесмена о планируемых в отношении него обысков и консультировал по вопросам формирования позиции защиты.

По данным источника „Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Блинникове. Его уволили из органов МВД России 24 декабря.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по региону совместно с отделом собственной безопасности областного полицейского главка. Следователи обыскивали место жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.