Дочка «Росатома» получила разрешение на строительство ВЭС в Ростовской области

АО «ВетроОГК-3» получила разрешение администрации Морозовского района Ростовской области на строительство Вербной ветроэлектростанции мощностью 92,5 МВт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

По информации пресс-службы, компания входит в контур управления «Росатом Возобновляемая энергия». Разрешение выдано после положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Станция будет включать 37 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Общая установленная мощность объекта составит 92,5 МВт.

«Объекты строительства соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проект также отвечает нормам пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительному кодексу России»,— отметили в компании.

Валентина Любашенко