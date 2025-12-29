МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках. Списание средств происходит с баланса телефона абонента МТС. С целью улучшения клиентского опыта МТС запустила пилотный проект совместно с сетью кофеен Camera Obscura. Для совершения платежей не надо скачивать дополнительные приложения, также устройство не требует включения экрана и подключения к интернету. Подтверждение операций осуществляется с помощью отпечатка пальца (Touch ID) или лица (Face ID) на iPhone или Apple Watch.

Первый российский ледокольный танкер «Алексей Косыгин», построенный на судоверфи «Звезда», вышел из бухты Большой Камень в свой первый рейс по Северному морскому пути. НК «Роснефть» — оператор проекта. После успешно проведенных ходовых и газовых испытаний судно было передано заказчику ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ 2». «Алексей Косыгин» — головное судно серии танкеров-газовозов, строящихся на верфи. Благодаря высокому ледовому классу ARC 7 танкеры смогут самостоятельно преодолевать лед толщиной свыше двух метров.

Бизнес не планирует нанимать новых сотрудников в следующем году. Большинство компаний в США намерены сохранить нынешние команды либо сократить число работников, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, аналогичная тенденция прослеживается и у крупнейших американских нанимателей, в том числе компании Amazon. Основные причины — опасения по поводу состояния экономики и ставка на искусственный интеллект.