На Ставрополье и в КЧР с 1 января изменятся тарифы на проезд в электричках

С 1 января 2026 года на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии изменяется тариф на перевозку пассажиров в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

На территории Ставропольского края тариф составит 5 руб. 23 коп. за 1 км пути на поезда 6000-й нумерации, а также на поезда 7000-й нумерации «Ласточка».

На территории Карачаево-Черкесии тариф составит 22 руб. 63 коп. за 10 км пути.

Наталья Белоштейн