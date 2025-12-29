Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье и в КЧР с 1 января изменятся тарифы на проезд в электричках

С 1 января 2026 года на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии изменяется тариф на перевозку пассажиров в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На территории Ставропольского края тариф составит 5 руб. 23 коп. за 1 км пути на поезда 6000-й нумерации, а также на поезда 7000-й нумерации «Ласточка».

На территории Карачаево-Черкесии тариф составит 22 руб. 63 коп. за 10 км пути.

Наталья Белоштейн

