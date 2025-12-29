В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Златоусте, Коркино и Аше объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при которых в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать на территории региона с 19:00 29 декабря до 23:00 30 декабря. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее неблагоприятные метеоусловия объявляли в области в начале декабря.