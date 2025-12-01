В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино и Аше объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Аше НМУ продлятся с полуночи до 19:00 2 декабря. В остальных городах режим сохраняется с 19:00 1 декабря до вечера следующего дня. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Последний раз в регионе режим НМУ объявляли на эти выходные.

Виталина Ярховска