«Россети Северный Кавказ» поглотили компанию «Аланияэнергосеть»

Филиал «Севкавказэнерго» компании «Россети Северный Кавказ» подписал договор с министерством государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии. Документ передал электросетевое хозяйство ГУП «Аланияэнергосеть» в безвозмездное пользование. Пресс-служба «Россети Северный Кавказ» подтвердила сделку 28 декабря 2025 года.

Под управление «Севкавказэнерго» перешли сети в Беслане, Дигоре, Моздоке и горной части Алагирского района. С 22 декабря 2025 года филиал также обслуживает город Ардон. Это шаг к консолидации активов в республике. Компания обязалась держать объекты в нормативном состоянии. Она выполнит техобслуживание, текущие и капитальные ремонты, реконструкцию, модернизацию и присоединение новых потребителей.

«Россети Северный Кавказ» планируют вложить 16 млрд руб. в поддержку и модернизацию сетей СКФО до 2030 года. В 2024 году «Севкавказэнерго» отремонтировали 10 линий 35–110 кВ протяженностью 32 км в Северной Осетии. Работы охватили Правобережный, Моздокский, Кировский, Ардонский и Алагирский районы. Они обеспечили стабильное снабжение 150 тыс. потребителей, включая транзит в Южную Осетию по линии «Нузал – Фиагдон».

В 2025 году энергетики выдали 24,4 МВт мощности. Они построили 17 км линий и запустили 12 подстанций. Подключили детсад в Кировском районе и тоннель к комплексу «Мамисон» в Алагирском.

Передача активов упростит управление. Регион получит инвестиции в ремонт и модернизацию. Это снизит риски отключений в горных районах и городах. «Россети Северный Кавказ» уже наращивают мощности подстанций, как в Дагестане. Программа до 2030 года охватит Дагестан, Ингушетию и Чечню. Замглавы компании Виктор Абаимов подчеркивает роль инвестиций в устойчивую энергосистему.

Станислав Маслаков