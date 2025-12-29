Прокуратура утвердила обвинение в отношении иноагента Тамары Эйдельман

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении историка Тамары Эйдельман (объявлена в РФ иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ей предъявлено заочное обвинение по двум эпизодам дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дела возбудили из-за видеоролика и поста, которые историк опубликовала в сети.

По данным следствия, в мае прошлого года госпожа Эйдельман (объявлена иноагентом) выложила видео, «содержащее высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны». Через два месяца она опубликовала пост с ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ.

Тамара Эйдельман (объявлена иноагентом) покинула Россию в 2022 году. В том же году ее включили в реестр иноагентов за финансирование из США и Украины. В отношении историка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая находится в розыске.