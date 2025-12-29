Германия в разы сократила объем военного экспорта Украине в 2025 году

Правительство Германии в 2025 году одобрило контракты на поставку оборонной продукции Украине на сумму €1,14 млрд. Это примерно в восемь раз меньше, чем годом ранее, сообщает N-TV со ссылкой на данные министерства экономики, поступившие к депутату от партии «Левые» Ульриху Тодену. В 2024 году объем экспорта для Украины оценивался в €8,15 млрд.

Всего с января по начало декабря правительство Германии одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму €8,4 млрд. В 2024 году объем одобренных поставок достигал €13,33 млрд, годом ранее — €12,15 млрд. N-TV отмечает, что количество экспортных лицензий на немецкое вооружение демонстрирует резкое снижение «после двух рекордных лет».

В середине декабря в Бундестаге утвердили самый большой пакет военных заказов в современной истории Германии — на общую сумму €50 млрд. Такие траты — шаг в рамках курса канцлера Фридриха Мерца на создание самой мощной сухопутной армии Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бундесвер пошел на рекорд».