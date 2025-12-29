Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коллегия судей одобрила кандидатуры на должности зампредседателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на пост первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Владимира Давыдова, работающего в ВС с 1999 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

На должность заместителя председателя Верховного суда — руководителя коллегии по уголовным делам рекомендован судья и член президиума ВС Николай Тимошин. А на пост заместителя председателя Верховного суда — руководителя дисциплинарной коллегии одобрен судья и председатель судебного состава Олег Нефедов.

Кандидатуры рассмотрены с учетом мнения председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Как заявил господин Краснов в ходе заседания коллегии, обновление судейского корпуса должно сохранять «профессиональные традиции» и единые подходы к правоприменению.

«Я хотел бы выразить уверенность в том, что обозначенные ранее ориентиры в принятии кадровых решений будут способствовать укреплению авторитета судебной власти и повышению качества правосудия»,— сказал председатель ВС.

8 декабря ВККС удовлетворила заявление об отставке Петра Серкова с поста первого заместителя председателя Верховного суда России. Господин Серков занимал эту должность с 2009 года, на последний срок его переизбрали в декабре 2019 года.

Новости компаний Все