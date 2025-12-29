Коллегия судей одобрила кандидатуры на должности зампредседателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на пост первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Владимира Давыдова, работающего в ВС с 1999 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На должность заместителя председателя Верховного суда — руководителя коллегии по уголовным делам рекомендован судья и член президиума ВС Николай Тимошин. А на пост заместителя председателя Верховного суда — руководителя дисциплинарной коллегии одобрен судья и председатель судебного состава Олег Нефедов.

Кандидатуры рассмотрены с учетом мнения председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Как заявил господин Краснов в ходе заседания коллегии, обновление судейского корпуса должно сохранять «профессиональные традиции» и единые подходы к правоприменению.

«Я хотел бы выразить уверенность в том, что обозначенные ранее ориентиры в принятии кадровых решений будут способствовать укреплению авторитета судебной власти и повышению качества правосудия»,— сказал председатель ВС.

8 декабря ВККС удовлетворила заявление об отставке Петра Серкова с поста первого заместителя председателя Верховного суда России. Господин Серков занимал эту должность с 2009 года, на последний срок его переизбрали в декабре 2019 года.