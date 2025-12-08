Игорь Краснов не инициировал продление полномочий своему первому заместителю

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 8 декабря прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда Петра Серкова. Это решение было принято в связи с его письменным заявлением об отставке, сообщается на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Серков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Петр Серков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Шестилетний срок полномочий господина Серкова, переназначенного на эту должность Советом федерации в декабре 2019 года, истекал 11 декабря. 16 июля 2025 года он получил рекомендацию ВККС к новому назначению на этот пост.

По закону следующим этапом должно было стать представление к назначению на должность, которое председатель Верховного суда вносит президенту не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий судьи. Однако, как рассказал “Ъ” источник в судебной системе, новый председатель Верховного суда Игорь Краснов, назначенный на эту должность Советом федерации 24 сентября, не стал вносить представление о продлении полномочий Петра Серкова в его нынешней должности.

Ранее господин Краснов выступил в поддержку кандидатуры Владимира Хомчика, который получил рекомендацию к переназначению на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих. Кроме того, глава Верховного суда поддержал кандидатуры Дениса Кунева и Андрея Ноговицына к назначению на должности судей Верховного суда в коллегии по гражданским делам и коллегии по делам военнослужащих соответственно.

Анастасия Корня