В Татарстане на капремонт детских садов и школ направят 341,2 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт шести социальных объектов из бюджета республики выделят 341,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольший объем средств предусмотрен на капитальный ремонт Усадской средней школы Высокогорского района — 134,9 млн руб.

В Альметьевске планируется обновить два детских сада: «Белочка» за 47,6 млн руб. и «Малыш» за 34,9 млн руб. Также ремонт проведут в Сумароковской начальной школе-детском саде в Бугульминском районе, на эти цели выделили 45,1 млн руб. За 39,1 млн руб. обновят Лениногорскую школу №14 для детей с ограниченными возможностями здоровья и за 39,6 млн руб. — Лениногорский детский дом.

Работы включают обновление зданий, закупку мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий. Их должны завершить до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт школ и детских садов выделят 384,6 млн руб.

Анна Кайдалова