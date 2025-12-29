В Татарстане на капремонт школ и детских садов выделят 384,6 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт семи образовательных учреждений выделят 384,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшая часть средств направлена на капитальный ремонт Камско-Устьинской средней школы в Камско-Устьинском районе (139,9 млн руб.) и школы № 130 имени Героя России С. А. Ашихмина в Казани (134,2 млн руб.).

Также работы проведут в детском саду «Солнышко» в Аксубаевском районе (25,6 млн руб.), в детском саду «Карлыгач» в селе Именьково Лаишевского района (37,8 млн руб.), школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья № 4 (15,4 млн руб.), № 7 (29,6 млн руб.) и № 172 (2 млн руб.) в Казани.

Ремонт включает капитальный ремонт зданий, приобретение мебели и оборудования, монтаж оборудования и благоустройство территорий. Срок завершения работ — до 1 декабря 2026 года. Источником средств выступает бюджет республики, а заказчиком — государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова