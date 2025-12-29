В Крыму из-за непогоды произошла серия аварийных отключений света

В различных районах Крыма фиксируют аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщили на предприятии ГУП РК «Крымэнерго».

По данным специалистов, утром 29 декабря пропал свет в Бахчисарайском районе Крыма: в Плотинном, Счастливом, Зеленом, Аромате, Нагорном, Богатыре, Многоречье, Красном Маке, Танковом, Холмовке, Залесном, Ходжа-Сала, Верхоречье, Баштановке, Предущельном, Кудрино, Научном. А также частично в самом Бахчисарае.

Позже из-за аварийного отключения без электроэнергии осталась часть Южного берега Крыма: некоторые районы Ялты, Соколиное и Охотничье. Затем был частично обесточен Джанкойский район: Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Лобаново. Аварийные отключения коснулись и столицы Крыма.

«В Симферополе без электричества жители улиц Голубца, Зои Рухадзе, Кошевого, Кудряшова, Народной, Симферопольской, Туркенича, Тюленина, Хохлова и прилегающие к ним улицы и переулки. А также жители микрорайона Марьино; массива Марьино; района Петровские Высоты; СОТ "Кооператор". В Симферопольском районе без света поселки Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка»,— уточнили в ГУП РК «Крымэнерго».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Фиоленте из-за непогоды вводят графики временного отключения электричества.

В середине декабря несколько десятков садоводческих товариществ и товариществ собственников недвижимости, расположенных там, на несколько дней остались без электроэнергии из-за серии обрывов на сетях.

Александр Дремлюгин, Симферополь