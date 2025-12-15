Часть Севастополя осталась без света из-за обрывов проводов

Несколько десятков садоводческих товариществ и товариществ собственников недвижимости в районе мыса Фиолент под Севастополем вторые сутки остаются без электроэнергии из-за серии обрывов на сетях. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По его словам, 14 декабря была оборвана воздушная линия, которая питает 20 СНТ и ТСН: ООО «Максима-Тренд», ТСН СНТ «Прогресс», СНТ «Мост» (д. 14а, 15), СНИ «Планер», СНТ ТСН «Ромашка», СНТ «Ромашка», ТСН «Гидрограф», ФКУ УЧФ, ГБУ «Горсвет», ООО «Миранда-медиа», ПК «Друзья Фиолента», шоссе Фиолентовское (68–70), ТСН СТ «Атлантика-3», ТСН СНТ «Конус», Фиолентовское шоссе (77, 85), ТСН «Афганец», СНТ «Фортуна», ТСН СТ «Каравай», СНТ СН «Планер-2», СТ «Чайка УБО».

Ночью была повреждена еще одна кабельная линия между двумя трансформаторными подстанциями. Из-за этого электроснабжение не смогли вернуть в товариществах «Афганец», «Фортуна», «Атлантика», «Конус», «Планер», «Муссон», «Маяк-2», «Боевик», «Лукоморье», «Каравай», «Планер-2», «Чайка», а также в домах по Фиолентовскому шоссе 64, 66, 68, 73, 77, 85.

На период восстановительных работ на сетях энергетики подключили семь дизель-генераторных установок. По предварительной информации специалистов, обрывы на сетях произошли из-за сильного ветра.

«Летом я подробно рассказывал на встрече с жителями о ситуации. Мы продолжаем работать с Минобороны по 102-й ПЭС: городу нужна именно ее гражданская часть инфраструктуры, которая уже в основном обслуживает население. Вопрос передан на федеральный уровень, президент дал поручение рассмотреть передачу. Системная модернизация сетей — единственный путь к тому, чтобы в будущем подобных проблем не было»,— написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь