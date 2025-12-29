На два месяца арестована обвиняемая в сожжении трех человек в Люберцах

39-летнюю жительницу Люберец, обвиняемую в убийстве трех человек, арестовали до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел 27 декабря. По версии следствия, арестованная была в компании знакомых, у одной из которых снимала комнату. Во время ссоры женщина подожгла постельные принадлежности и ушла из квартиры, заперев на ключ входную дверь. Все находящиеся внутри погибли.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью (п. п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК).