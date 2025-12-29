Арендатор квартиры в Люберцах заживо сожгла трех человек

В подмосковных Люберцах задержали женщину, которая обвиняется в убийстве трех человек. Тела были найдены в квартире, которую фигурантка подожгла и заперла на ключ, сообщает региональный СКР. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось 27 декабря. По данным следствия, 39-летняя обвиняемая находилась в компании знакомых, у одного из которых она снимала комнату. Они поссорились, после чего женщина подожгла постельные принадлежности и ушла из квартиры, заперев на ключ входную дверь. При пожаре все находившиеся внутри люди погибли.

Расследование ведется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью (п. п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Женщине предъявлено обвинение. С места пожара изъяты канистра с бензином, фрагменты постельных принадлежностей.

Имя и другие подробности о фигурантке СКР не приводит. Telegram-канал Baza пишет, что речь идет о Наталье С. Она поссорилась с хозяином квартиры после того, как к нему в гости пришли двое друзей, которые мешали ей спать. Владелец квартиры, по данным канала, заявил женщине: «Не нравится — вали» — однако она оплатила деньги за аренду вперед, а договор найма отсутствовал.