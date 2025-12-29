Четыре года колонии получил иностранец за стрельбу в Нижегородской области

Иностранца в Нижегородской области приговорили к четырем годам колонии общего режима за незаконное хранение оружие и стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба Лысковского райсуда 29 декабря 2025 года.

Фигуранта судили по ч.1 ст.222 (незаконное хранение оружия) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, совершенное с применением оружия).

Суд установил, что ранним утром 16 февраля нетрезвый подсудимый «принес оружие на участок местности в районе расположения жилых домов и выстрелил в воздух». Огнестрельное оружие, по данным суда, он нашел еще в августе 2024 года в подвале одного из домов в Лыскове.

Вину иностранец признал частично. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка жены, участие в гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально из-за стрельбы в Лыскове 16 февраля возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Преступление было совершено возле здания отдела ГИБДД. Следствие полагало, что стрелявший был недоволен привлечением к административной ответственности за нетрезвое вождение, из-за чего выстрелил в сторону отдела.

