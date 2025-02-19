Иностранец арестован за выстрел в полицейских в Лыскове
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции по ст. 317 УК РФ расследуется в отношении иностранца, он арестован. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
16 февраля обвиняемый возле отделения Госавтоинспекции в Лыскове выстрелил в сторону сотрудника ДПС, уточнили в Следственном комитете. Перед этим фигуранта отстранили от управления автомобилем и привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Полицейские задержали иностранца, по ходатайству следствия суд отправил его в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.