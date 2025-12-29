«Хороший план — пойти с друзьями в SPA»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие процедуры помогут подготовиться к важному мероприятию и торжеству.

Хороший план на 31 декабря не суета и не готовка, а пойти с друзьями в SPA. Бассейн, хамам, сауна, джакузи, где можно спокойно провести несколько часов, а заодно сделать процедуру, после которой ты реально видишь результат сразу — кожа свежая, лицо отдохнувшее, тело в тонусе — так называемые процедуры «моментального действия». В Москве есть несколько SPA при отелях, где это удобно сделать именно в таком формате.

Первый вариант — Mandara Spa в Lotte Hotel Moscow. Это классический большой SPA с термальной зоной, хамамом, сауной и джакузи. Из экспресс-процедур обратить внимание стоит на Elemis «Экспресс-уход», обещающая мгновенный эффект избавления от тусклой уставшей кожи.

В SPA в The Carlton Moscow есть процедура «Антистресс» от Valmont, которая восстанавливает гидробаланс кожи за рекордное время. Как пишут в меню: «крем "Маска Золушки" подготовит вас к важному мероприятию всего за 30 минут». В Amnis Spa в Four Seasons Hotel Moscow — это один из самых больших SPA в центре города — есть процедура мгновенное сияние от Biologique. Обещают мгновенное насыщение кожи кислородом, сияние и отдохнувший вид.

Анна Минакова