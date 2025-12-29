ВТБ устранил сбои в работе сервисов

ВТБ (MOEX: VTBR) подтвердил наличие сбоев в работе банковских сервисов. Все неполадки уже устранили, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе.

В ВТБ пообещали, что клиентам автоматически вернут деньги по отклоненным операциям. Кредитная организация извинилась за возникшие неудобства. Системы банка, заверили в ВТБ, настроены на оперативное устранение подобных ситуаций.

При этом в Т-Банке и «Сбере» заявили, что нарушений на их стороне не зафиксировано. По данным Downdetector, к 13:00 на работу банков жаловались 460 и 200 человек соответственно. На неполадки в работе ВТБ поступило более 10 тыс. жалоб.