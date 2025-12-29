Курский перинатальный центр получит 250 млн на капитальный ремонт

Правительство РФ выделит 250 млн руб. на капитальный ремонт областного перинатального центра в Курске. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте органа.

Кроме того, на оснащение центра в регион уже поступило 330 млн руб., о чем сообщил на заседании курского облправительства первый заместитель губернатора Александр Чепик. По его словам, на эти средства планируется закупить не менее 300 единиц медицинского оборудования: наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ, оборудование для лечения новорожденных, акушерские кровати и другие устройства.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство РФ выделило 700 млн на закупку медоборудования в Курской области.

Егор Одегов