Правительство РФ выделило 700 млн на закупку медоборудования в Курской области

На оснащение медицинских учреждений Курской области направлено более 700 млн руб. из федерального бюджета. На эти средства будет закуплено около 500 наименований аппаратуры, сообщило правительство РФ.

В перечень закупаемого оборудования войдут устройства для сердечно-легочной реанимации, диагностическая и хирургическая аппаратура, включая аппараты УЗИ, КТ и оборудование для микрохирургии глаз.

«Это позволит расширить возможности оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество. Чтобы жители приграничных городов и населенных пунктов могли своевременно проходить необходимое обследование и получать квалифицированное лечение»,— подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

В начале октября было подписано распоряжение о выделении из федерального бюджета 705,5 млн руб. на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей в больницах и поликлиниках других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В Белгородскую область будет направлено 223,3 млн руб., в Курскую — 482,2 млн руб.

Ульяна Ларионова