Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище. Актриса упокоена на центральной аллее, на участке № 5, рядом с мужем, народным артистом Владимиром Меньшовым, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гражданская панихида прошла в Московском драматическом театре имени Пушкина. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артистку в последний путь. Гроб с телом Веры Алентовой вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

Проститься с актрисой пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и другие.

Вера Алентова умерла 25 декабря. Ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ и с 1965 года служила в Театре имени Пушкина. Всенародную известность ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».