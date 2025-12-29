Новогодняя ночь требует нестандартных решений

Экскурсии, лучшие площадки для просмотра фейерверков, спортивный забег и киносъемки по мотивам сказок — москвичам предложили нестандартные варианты, как провести новогоднюю ночь. Ради таких праздничных гуляний в город специально едут и многие туристы. Так, согласно данным «Яндекс Путешествий», спрос на размещение в Москве и Подмосковье вырос на треть в праздничный сезон. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Среди самых неожиданных событий в ночь с 31 декабря на 1 января праздничный забег в «Лужниках». Первая дистанция в 400 м без учета времени — для новичков и семей с детьми — в 23:00. Вторая, на 5 км, стартует ровно в полночь и рассчитана на подготовленных бегунов. Другой энергичный способ провести новогоднюю ночь — катание на коньках. Ледяные площадки ВДНХ и Парка Горького наверняка будут переполнены. Но самый роскошный вариант — ГУМ-каток — уже недоступен. Билеты были раскуплены всего за несколько дней еще в середине декабря, говорит руководитель проекта «Москва глазами инженера» Виктория Фролкова: «Весьма необычно отметить Новый год на коньках, учитывая, что Красную площадь в ночное время закрывают, но те, у кого есть билеты на каток, могут прийти. Цена билета — 12026 руб., единичку уберем — остается 2026. Что касается пешеходных экскурсий, пятичасовая прогулка стоит около 5 тыс. руб. Гости посещают Высоко-Петровский монастырь, в вечернее предновогоднее время там происходит угощение пирогами и настойками».

Встретить Новый год в Москве предлагают и в туристических автобусах. Экскурсоводами будут Дед Мороз и Снегурочка, а в маршрут включены угощения, шампанское и бенгальские огни. Гостей повезут на Воробьевы горы, Красную площадь, Бульварное кольцо. Один из туров завершается у Новодевичьего монастыря, где обещают просмотр фейерверка на набережной. А тематических направлений несколько: от «Москва советская» до «Москва музыкальная» с обязательным исполнением «Трех белых коней» и «В лесу родилась елочка». Стоимость таких программ — от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Новый год можно отметить и в более неформальной обстановке, рассказал урбанист Артем Пирожников: «Меня заинтересовал кинопарк "Москино" в Новой Москве. Там есть и каток, и ледяные горы, в павильонах с кинодекорациями можно примерить костюмы, которые использовались для съемок. Этот необычный эксперимент обещает быть увлекательным. Новогодние вечеринки проводят и бары. Например, "Ровесник" стилизует ее под 2000-е, а бар "16 Тонн" проводит концерт питерской группы "Танцы минус" в Новый год».

Несмотря на ожидаемый сильный мороз, по прогнозам до -19, в центре города ожидают несколько сотен тысяч туристов. Тем более после вирусных видео в соцсетях — все хотят увидеть убранство столицы, говорит гид по Москве и автор Telegram-канала «Россия тогда и сейчас» Петр Посмаков: «Первая локация — Арбат. Там создали площадки "Мандариновое настроение". Можно даже взвеситься на весах и посмотреть, сколько вы весите в коробках мандаринов. Вторая локация — "Волшебный лес" у Российской государственной библиотеки. Украшения сделаны интересным образом, действительно попадаешь в какую-то сказку. Конечно, стоит дойти до Большого театра, где все в духе балет "Щелкунчике". Советую просто погулять по всем переулкам от метро "Чеховская" до "Театральной", там очень много новогодних локаций».

Новогоднюю ночь можно провести и на борту теплохода. За гарантированный столик у окна и роскошное меню придется заплатить от 40 тыс. руб.

Ангелина Зотина