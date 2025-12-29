В Буденновске через суд восстановят регулярные перевозки по маршруту 4А

Суд обязал администрацию Буденновского округа организовать регулярные пассажирские перевозки по маршруту №4А. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в результате плановой проверки соблюдения законодательства о пассажирских перевозках выяснилось, что местные власти не приняли необходимых мер по обеспечению транспортного сообщения по одному из городских маршрутов.

«Отсутствие перевозок лишает жителей возможности получать транспортные услуги и затрудняет доступ к объектам социального обеспечения»,— пояснили в надзорном органе.

Прокурор подал иск в суд с требованием возложить на муниципалитет обязанность обеспечить внутригородские регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршруте 4А. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования прокуратуры.

Межрайонная прокуратура контролирует фактическое выполнение судебного решения.

Валентина Любашенко