В Буденновске через суд восстановят регулярные перевозки по маршруту 4А
Суд обязал администрацию Буденновского округа организовать регулярные пассажирские перевозки по маршруту №4А. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По информации ведомства, в результате плановой проверки соблюдения законодательства о пассажирских перевозках выяснилось, что местные власти не приняли необходимых мер по обеспечению транспортного сообщения по одному из городских маршрутов.
«Отсутствие перевозок лишает жителей возможности получать транспортные услуги и затрудняет доступ к объектам социального обеспечения»,— пояснили в надзорном органе.
Прокурор подал иск в суд с требованием возложить на муниципалитет обязанность обеспечить внутригородские регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршруте 4А. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования прокуратуры.
Межрайонная прокуратура контролирует фактическое выполнение судебного решения.