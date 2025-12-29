Путин сменил постпреда России при ОБСЕ

Президент Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда России при ОБСЕ. Его сменил в должности Дмитрий Полянский. Господин Лукашевич занял пост постпреда при уставных органах СНГ. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

Александр Лукашевич в 2003–2008 годы был старшим советником посольства России в США, потом два года работал заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. В 2010–2015 годы возглавлял Департамент информации и печати МИД России. Был назначен постпредом РФ при ОБСЕ 26 августа 2015 года.

Дмитрий Полянский занимал должность первого заместителя постпреда России при ООН. В 2011–2015 годы работал замдиректора первого департамента стран СНГ МИД России, курировал евразийскую экономическую интеграцию.