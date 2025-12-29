Количество отправлений DPD из Сибири выросло на 12% за 11 месяцев 2025 года

Логистический оператор DPD подвел предварительные итоги 2025 года, согласно которым количество отправлений из Сибири за 11 месяцев выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это единственный регион с таким результатом за весь отчетный период, рассказали в пресс-службе компании.

СФО занимает второе место по количеству отправлений после Москвы и Московской области. В категориях лидирует сегмент B2C, в том числе детские товары, косметика, парфюмерия и fashion. В сегменте B2B наибольший объем приходится на ювелирные изделия, телекоммуникации, электронику и бытовую технику.

Средний вес отправки, по данным DPD в России, вырос с 17,6 кг до 19 кг. Доля курьерской доставки до двери достигла 73%.

Лолита Белова