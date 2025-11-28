Отставание объемов промышленного производства в Башкирии увеличилось до 3,7%

С января по октябрь объемы промышленного производства в Башкирии оказались на 3,7% ниже значений такого же периода прошлого года, отчитался Башстат. Это самое значительное падение с января, когда годовое снижение составило 8%.

По данным ведомства, сокращение объемов наблюдается по всем четырем секторам экономики, которые учитываются в расчете индекса промпроизводства. Объемы добычи сырья уменьшились на 0,3% (к концу сентября наблюдался рост в 0,2%), в сфере энергетики выработка сократилась на 3,8%, обрабатывающий сектор демонстрирует снижение на 4%, а коммунальная сфера — на 14,3%.

В обрабатывающем секторе лучшую динамику показывает производство компьютеров, электронных и оптических изделий, объемы которого выросли в полтора раза. Наибольшая отрицательная динамика наблюдается в производстве прочих транспортных средств и оборудования, где выпуск уменьшился на 65,8% в натуральном выражении.

По расчет минэкономразвития, которые легли в прогноз социально-экономического развития Башкирии на 2026 год, по итогам нынешнего года объемы промпроизводства должны вырасти на 1,5%.

В среднем по России объемы промпроизводства в январе-октябре увеличились на 1%, по регионам Приволжского федерального округа — на 2,2%.

