Путин увеличил исполнительский сбор до 12%

Владимир Путин подписал закон, увеличивающий исполнительский сбор с 7% до 12% от суммы долга. Изменения внесены в закон «Об исполнительном производстве». Ранее сбор составлял 7% от взысканной суммы или стоимости имущества, но не менее 1 тыс. руб. для граждан и индивидуальных предпринимателей, и не менее 10 тыс. руб. для организаций. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сбор с физлиц и ИП был 5 тыс. руб., с организаций — 50 тыс. руб.

Исполнительский сбор — сумма взыскания, которую судебные приставы начисляют должнику за неисполнение судебного приказа, исполнительного листа в срок (как правило, пять дней). Сбор перечисляется в бюджет государства, а не в пользу кредитора.

Теперь размер сбора составляет 12% от долга с минимальными значениями 2 тыс. руб. для граждан и ИП и 20 тыс. руб. — для организаций. Для неимущественных исполнительных документов сбор с физических лиц и ИП увеличен до 10 тыс. руб., с организаций — до 100 тыс. руб.

Также появилась возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга. До погашения долга будет удерживаться сбор в размере 11% от суммы взыскания или средств, вырученных от реализации имущества должника. Еще 1% будут взыскивать после полного погашения. Исключения составят случаи взыскания алиментов, возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда.

В правительстве называли увеличение сбора «эффективным инструментом» воздействия на должников и средством пополнения бюджета на дополнительные 50 млрд руб. в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приставам скорректировали процент».