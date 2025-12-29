Президент подписал закон о возвращении участков курским и белгородским беженцам

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении земельных участков жителям приграничья, пострадавшим от действий ВСУ и получившим жилищные сертификаты. Об этом сообщил курский губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Документ наделяет власти Белгородской, Брянской и Курской областей полномочиями устанавливать особый порядок возврата земли прежним владельцам. Новая норма будет действовать до 1 января 2028 года.

Согласно закону, земельный участок может быть передан в безвозмездное пользование или, «если жители нуждаются в этом», бесплатно в собственность. Право на возврат имеют те, кто ранее отказался от земли или передал ее государству. Это могло быть связано с получением соцподдержки (например, жилищного сертификата) при вынужденном отселении из-за угрозы жизни. Норма распространяется на участки как с разрушенными, так и с сохранившимися жилыми помещениями.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителям Курской области выдали более 15 тыс. жилищных сертификатов.

Егор Одегов