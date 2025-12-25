Более 15 тыс. жилищных сертификатов выдали жителям Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жителям региона с 2024 года выдали более 15 тыс. жилищных сертификатов. По его словам, работа по предоставлению жителям мер поддержки продолжается, в том числе при участии Минцифры. Сейчас актуальные меры поддержки отражаются в профиле на «Госуслугах».

«Одна из задач была сформировать цифровой профиль на переселенцев. Мы это сделали. И сейчас на "Госуслугах" большое количество позиций, то есть каждый человек может увидеть, в какой стадии находится рассмотрение его обращения, какие меры поддержки ему положены, что он уже получил»,— отметил господин Хинштейн в эфире «России 1».

С 2024 года жителям Курской области, потерявшим жилье из-за атак ВСУ, выделяются жилищные сертификаты. Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля текущего года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Жители полностью разрушенных домов имеют право получить субсидии без проведения комиссионного обследования домовладений.

В августе 2025 года власти региона сообщали, что общее число выданных жителям сертификатов составляло 10,5 тыс., общая сумма субсидий — 64 млрд руб. В октябре Минстрой выделил властям региона еще 13 млрд руб. на реализацию сертификатов.

Полина Мотызлевская