«Русал Саянал» оплатил 4 млн рублей за ущерб атмосферному воздуху в Хакасии

Металлургическое предприятие АО «Русал Саянал» (входит в АО «Русал») оплатило 4 млн руб. за экологический ущерб атмосферному воздуху в Республике Хакасия. В начале декабря 2025 года специалисты Росприроднадзора установили, что предприятие допускает превышения загрязняющих веществ на промышленной площадке в Саяногорске.

Речь идет о превышении допустимых выбросов оксида азота, оксида углерода, диалюминия триоксида и фтористого водорода.

АО «Русал Саянал» основано в декабре 2001 года и зарегистрировано в Саяногорске (Республика Хакасия). Компания занимается производством алюминиевой фольги и гибкой упаковки для пищевой, фармацевтической, табачной и кабельной промышленности.

Лолита Белова