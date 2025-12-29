Экс-министра челябинского миндора оставили под арестом

Мещанский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру дорожного хозяйства Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информация появилась в картотеке судебных дел.

Данные о конкретных сроках ареста отсутствуют. Заседание прошло 29 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, Алексея Нечаева задержали сотрудники ФСБ России в феврале этого года. По версии следствия, он вместе с иными представителями министерства и руководителями дорожных компаний заучили госконтракты на ремонт и строительство трасс на сумму 30 млрд руб. на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили 2,9 млрд руб., перечислив их на счета недействующих компаний. Организатором схемы считают экс-губернатора Бориса Дубровского.

Алексей Нечаев признал вину, с июля находится под домашним арестом.