В Тамбове ищут подрядчиков для ремонта двух школ за 322 млн рублей

МКУ «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» ищет подрядчиков для капитального ремонта школы №33 на улице Гастелло, 38 и школы №31 на улице Рылеева, 84. Суммарная начальная цена двух контрактов составляет 322 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, победителям предстоит до 31 июля 2027 года выполнить: ремонт кровли и фасада, полную внутреннюю отделку, модернизацию всех инженерных сетей (электроснабжение, система холодного и горячего водоснабжения, канализация, отопление, вентиляция), установку систем безопасности (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, охранная сигнализация) и утилизацию строительного мусора. Работы финансируются из городского бюджета. Гарантийный срок — пять лет.

Подать заявки на участие в конкурсе по ремонту школы №33 можно до 22 января 2026-го, итоги подведут 27 января. Заявки на ремонт школы №31 принимаются до 20 января, результаты объявят 23-го.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовское УФАС внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков капремонта школы в поселке Сатинка.

