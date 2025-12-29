В Казани закупят инструменты для кардиологической помощи на 59,9 млн рублей

Для нужд городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова в Казани закупят расходные материалы для проведения эндоваскулярных операций по радиочастотной деструкции дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца. Общая стоимость закупки составляет 59,88 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В медицинское учреждение поступят катетеры системы радиочастотной абляции для кардиологии (стоимость одного изделия — 115 тыс. руб.), а также наборы ирригационных трубок для системы абляции сердца, соединительные кабели электрического катетера, катетеры для картирования сердца и эндокардиальных инъекций и другие материалы.

Поставка будет осуществляться по заявкам заказчика до 1 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казани на поставку инструментов для больницы №7 выделили на 33,2 млн руб.

Анна Кайдалова