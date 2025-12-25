В Казани на поставку инструментов для больницы №7 выделили на 33,2 млн рублей

На поставку расходных материалов для кардиохирургии Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова в Казани выделили 33,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В больницу поставят катетер для картирования сердца и эндокардиальных инъекций (сумма за единицу товара — 36,8 тыс. руб.), катетеры системы радиочастотной абляции для кардиологии (стоимость — 85,6 тыс. и 157 тыс. руб. за штуку). Также приобретут кабели, иглы транссептальные для сердца, наборы для введения сосудистого катетера и ирригационных трубок и другие инструменты.

Поставка будет осуществляться до 1 декабря 2026 года в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Анна Кайдалова