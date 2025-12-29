Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие

Вопрос о возможном объявлении рождественского перемирия 7 января между Россией и Украиной не поднимался в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле также заявили, что не считают целесообразным публично комментировать отдельные пункты мирного плана. «Сейчас полагаем нецелесообразными комментарии по отдельным пунктам обсуждения, публичные комментарии»,— сказал господин Песков, отвечая на вопросы о предложениях по созданию свободной экономической зоны на контролируемой украинскими силами территории Донбасса и идее совместного управления ЗАЭС.

28 декабря Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой. По словам господина Трампа, беседа прошла «очень продуктивно и хорошо». В тот же день во Флориде прошли переговоры президентов США и Украины по мирному урегулированию. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов.