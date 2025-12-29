Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В 2026 году запустят электропоезд между Сызранью и Тольятти

В 2026 году планируется возобновление пригородного железнодорожного сообщения между Сызранью и станцией Жигулевское море в Тольятти. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в интервью медиахолдингу «Самара 450».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На данный момент пригородное железнодорожное сообщение отсутствует на участке Сызрань-1 — Жигулевске. Его возобновление позволит сформировать кольцевое движение электричек в регионе.

В планах Куйбышевской железной дороги значится также запуск электропоезда между Самарой и Уфой.

Андрей Сазонов