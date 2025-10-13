В Самарской области растет пассажиропоток электропоездов «Ласточка»

Скорые пригородные поезда «Ласточка» в Самарской области за 9 месяцев 2025 года перевезли более 1,3 млн пассажиров. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На маршруте Новокуйбышевская — Самара — Тольятти в январе-сентябре текущего года было перевезено более 1 млн человек. Маршрут Самара —Жигулевск обслужил 142 тыс. пассажиров. Услугами «Ласточки» Самара — Сызрань воспользовались 109 тыс. человек.

С 13 января текущего года Куйбышевская железная дорога запустила первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» Тольятти — Самара продлены до станции Новокуйбышевская.

Андрей Сазонов