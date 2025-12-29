Степанов назначен врио полпреда правительства России в высших судах

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Степанова врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах. На этой должности он сменил Михаила Барщевского. Тот объявил об уходе в отставку 18 декабря.

Одновременно с назначением на новый пост господин Степанов останется директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Павел Степанов родился 27 августа 1973 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Господин Степанов начал карьеру в консалтинговых компаниях. С 1999 по 2004 год работал начальником правового управления министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. После этого стал референтом в Государственно-правовом управлении президента. В 2010 году назначен замгендиректора по корпоративному управлению ФГУП «РТРС», в 2014-м возглавил «Централ Партнершип». В 2018-м занял пост советника, а затем замминистра культуры. Через два года перешел в нынешнюю должность.

Предшественник Павла Степанова на посту полпреда Михаил Барщевский пояснял «Ъ», что уходит в отставку из-за достижения предельного для чиновника возраста. 27 декабря ему исполнилось 70 лет. Господин Барщевский планирует вернуться к адвокатской деятельности.