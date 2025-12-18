Полпред правительства в КС Барщевский рассказал о причине ухода в отставку

Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский рассказал «Ъ», что уходит в отставку из-за достижения предельного для чиновника возраста — в декабре ему исполняется 70 лет.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Михаил Барщевский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Барщевский подчеркнул, что совсем уходить из юриспруденции он не планирует. По словам чиновника, он возвращается к адвокатской деятельности. Кроме того, он продолжит заниматься театром «Неформат», основателем и художественным руководителем которого является уже несколько лет.

Ранее Михаил Барщевский рассказал, что уходит в отставку. Он признал, что не со всеми решениями КС был согласен, однако остался доволен совпадением позиции правительства и суда «по определяющим жизнь страны делам».

Михаил Барщевский был назначен полномочным представителем правительства в Конституционном суде в марте 2001 года. Позднее он также стал полпредом в Верховном суде. Помимо этого адвокат носит звания заслуженного юриста России, доктора юридических наук, он также основал бюро «Барщевский и партнеры».

Степан Мельчаков, Анастасия Корня