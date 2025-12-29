Арестован подросток, убивший сверстника в школьном туалете в Туве

На два месяца арестован 17-летний учащийся 1-го курса Ак-Довуракского горного техникума республики Тыва, подозреваемый в убийстве сверстника. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Тыва.

Сегодня также стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Правоохранители считают, что инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами школы N 1 и МО МВД России «Барун-Хемчикский» своих обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся, а также охране общественного порядка во время проведения школьного мероприятия.

Убийство старшеклассника произошло 27 декабря около 18:00 на территории школы № 1 села Кызыл-Мажалык. По материалам дела, в уличном туалете между бывшими одноклассниками произошла ссора, переросшая в драку. Ее причиной, по данным следствия, стал давний конфликт во время игры в баскетбол. Пришедший пырнул бывшего одноклассника ножом в грудь. От полученного ранения школьник скончался на месте. По факту убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Лолита Белова