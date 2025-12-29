Мать заподозрили в убийстве двух малолетних детей в Иркутске

Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в Иркутске были обнаружены тела двоих детей в возрасте 3 и 5 лет с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Женщину доставили в следственный отдел, где она была допрошена и признала свою вину. С ее участием проводятся необходимые следственные действия. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального управления СК. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователями управления СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух малолетних.