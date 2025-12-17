В Екатеринбурге оштрафовали тюменца за контрабанду валюты

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 62-летнему жителю Тюменской области за контрабанду иностранной валюты, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина, прибыв из-за границы в аэропорт Кольцово, при прохождении таможенного контроля скрыл от сотрудников таможни факт перемещения более 2,4 млн руб. в иностранной валюте. Деньги были спрятаны в личных вещах.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя — представителя Уральской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Осужденному назначили наказание в виде штрафа, равного трехкратной сумме незаконно перемещенных средств — 7,4 млн руб. Денежные средства на сумму 2,4 млн руб. были переданы в доход государства.

Ранее в аэропорту «Кольцово» таможенники задержали 24-летнего гражданина, собиравшегося вылететь в Душанбе (Таджикистан) с незадекларированной суммой денег. При проверке багажа мужчины, прошедшего через «зеленый» коридор, было обнаружено свыше семи миллионов руб.

Полина Бабинцева