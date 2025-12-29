Песков рассказал о планах «А», «В» и «С» для Украины

В Кремле не поняли, что имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда посоветовал России готовить план «Б». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не понимаю, что имеется в виду»,— сказал господин Песков. Он напомнил недавние слова президента США о том, что «Украина теряет земли и будет терять их дальше». По словам пресс-секретаря, завтрашняя ситуация может существенно отличаться для Киева от сегодняшней.

«Вот это план и "А", и "В", и "С"»,— добавил Дмитрий Песков.

Накануне в США состоялись переговоры Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены об их итогах. При этом он сообщил, что президент Владимир Путин и президент США скоро созвонятся.